«Самопоміч» рекомендує своєму секретарю міськради Дніпра добровільно піти з посади і скласти мандат

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В'ячеслав Мішалов

Партія вивчила поширену інформацію про можливі корупційні дії В’ячеслава Мішалова та бездіяльність в такій ситуації Артема Хмельникова

Партія «Самопоміч» виступила с заявою, в якій рекомендує В’ячеславу Мішалову, секретарю Дніпровської міської ради і члену фракції «Самопоміч» та Артему Хмельникову, голові фракції «Самопоміч» і голові бюджетної комісії Дніпровської міської ради, добровільно скласти депутатські мандати.

Відповідне рішення прийнято виконавчим комітетом 30 березня за результатами висновків робочої групи, яка вивчала поширену інформацію про можливі корупційні дії В’ячеслава Мішалова та бездіяльність в такій ситуації Артема Хмельникова. Про це йдеться в офіційному повідомленні партії.

Робоча група перевіряла діяльність міської партії та фракції щодо того, чи їх дії відповідають засадам партії, її статуту, меморандуму кандидата в депутати місцевої ради. За результатами висновків робочої групи, яку очолювала Оксана Сироїд, віце-спікер ВРУ, Виконавчий комітет прийняв рішення:

– Рекомендувати депутатам Дніпровської міської ради від «Об’єднання «Самопоміч» В’ячеславу Мішалову та Артему Хмельникову добровільно скласти мандат депутата Дніпровської міської ради.

– Рекомендувати депутатській фракції Об’єднання «Самопоміч» Дніпровської міської ради розглянути питання щодо виключення В’ячеслава Мішалова і Артема Хмельникова зі складу фракції та звернутися до Дніпровського міського голови щодо відкликання В’ячеслава Мішалова із посади секретаря Дніпровської міської ради та Артема Хмельникова із посади Голови бюджетної комісії Дніпровської міської ради.

– Виключити Артема Хмельникова з членів Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» на підставі висновків Контрольної комісії Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч», що має безпосереднім наслідком припинення його повноважень Голови Дніпровської міської організації Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч».

Обов’язки голови Дніпровської міської організації Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» до моменту обрання нового голови покладено на Толстих Андрія Володимировича.

Нагадаємо, два тижні тому голова виконавчого комітету «Самопомочі», народний депутат Олег Лаврик, скерував звернення до голови НАБУ із проханням перевірити оприлюднену у ЗМІ інформацію про зловживання службовим становищем в особистих інтересах та інтересах членів своєї родини секретарем Дніпровської міської ради В’ячеславом Мішаловим.

Нагадаємо, після того як В'ячеслав Мішалов був обраний за списками партії "Самопоміч" до міської ради, а в березні 2016 року обійняв крісло секретаря міської ради, компанії його батька стали регулярно отримувати багатомільйонні підряди від міста.

У період з березня по листопад 2016 року компанії, що мають відношення до Дмитра Мішалова - батька секретаря міської ради, виграли тендери в цілому на суму 466 мільйонів гривень. Зокрема, в листопаді 2016 року за результатами тендеру місто замовило ТОВ «Завод «Майстер-Профі» капітальний ремонт Центрального мосту через річку Дніпро за 177, 79 млн грн. Серед усіх тендерних заявок пропозиція фірми Мішалова-старшого була однією з найдорожчих, проте, саме вона виявилася найпривабливішою для міста .

Крім фірм Дмитра Мішалова, бюджетні гроші дістаються і структурам самого секретаря міської ради. За даними «Наших грошей», фірми В'ячеслава Мішалова отримали понад 40 млн гривень за проведення мережі інтернет в міські школи і за розробку системи, яка повинна підвищити прозорість міської влади перед городянами.