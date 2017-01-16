Самопроголошені очільники «ДНР» і «ЛНР» гостюють в окупованому Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Планують зробити ряд політичних заяв

До Криму з візитом прибули лідери невизнаних Донецької і Луганської народних республік Олександр Захарченко та Ігор Плотницький.

Про це передають РІА «Новості» з посиланням на депутата Держдуми, заступника голови «Російської громади Криму» Андрія Козенка.

Делегації з Донбасу прибули на окупований півострів на запрошення «Російської громади Криму». Крім Захарченка та Плотницького, також приїхали голови народних рад «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Володимир Дегтяренко.

В рамках візиту, який триватиме до 20 січня, запланована спільна прес-конференція в кримському прес-центрі МІА "Росія сьогодні», урочистий мітинг в Сімферополі біля пам'ятника Богдану Хмельницькому, присвячений річниці Переяславській раді, а також форум слов'янської єдності «З Росією - навіки».

«На форумі ми зробимо ряд політичних заяв, де «Російська громада Криму» підпише угоду про співпрацю з громадським об'єднанням «Мир Луганщині», - зазначив депутат Козенко.