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    Самойлова, яку Україна не пустила на «Євробачення», виступить сьогодні в окупованому Криму

    • Сьогодні, 10:12
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    Юлія Самойлова
    Юлія Самойлова

    Самойлова дасть концерт у Севастополі

    Російська співачка Юлія Самойлова, яка мала представляти Росію на «Євробаченні-2017», виступить 9 травня на концерті на площі Нахімова в анексованому Севастополі. Про це повідомляють на сайті підконтрольного Кремлю уряду міста.

    «Виступ співачки в День Перемоги відбудеться на площі Нахімова. Її поява на головній сцені міста запланована на дев'яту годину вечора. Перед тисячами севастопольців і гостей міста Юлія виконає композиції «Молитва», «Солов'ї», «Хай живе мир», I will always love you, «Новий день», «Стіна», Flame is burning. Завершить вступ Юлії фінальна пісня свята – «День Перемоги», яку співачка виконає разом з усіма учасниками святкового концерту та глядачами концерту на площі Нахімова», – йдеться в повідомленні.

    Після виступу Самойлової концерт завершить салют.

    Раніше повідомлялося, що Юлія Самойлова погодилася заспівати в Севастополі на запрошення російського глави уряду міста Дмитра Овсянникова.

    Європейський мовний союз офіційно заявив, що Росія не братиме участі в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017». Відповідну заяву опублікували на сайті музичного конкурсу.

    Перед цим «Перший канал», який щорічно транслює міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» в Росії, відмовився робити це в 2017 році.

    Джерело: Радіо Свобода

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