САП відкрила справу щодо незаконного збагачення Льовочкіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Сергій Льовочкін

Холодницький підтвердив відкриття кримінального провадження щодо незаконного збагачення Льовочкіна

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтверджують відкриття кримінального провадження щодо незаконного збагачення народного депутата, заступника голови фракції «Опозиційний блок» Сергія Льовочкіна. Про це повідомив журналістам керівник САП Назар Холодницький.

Відповідаючи на запитання про те, чи є досудове розслідування стосовно Льовочкіна, керівник САП Назар Холодницький сказав журналістам у Києві в четвер: «Є, ви ж читали Мосійчука, він мого листа оприлюднив».

23 травня народний депутат від фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук звернувся до антикорупційних органів та Генеральної прокуратури із заявою про незаконне збагачення та несплату податків Льовочкіним.

1 червня Мосійчук оприлюднив листа-відповідь від Холодницького щодо досудового розслідування в кримінальному провадженні «за викладеними обставинами можливого вчинення незаконного збагачення». Провадження відкрито за ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

«САП та НАБУ розпочали досудове розслідування по незаконному збагаченню нардепа від «Опоблоку» Сергія Льовочкіна. Сьогодні отримав відповідь від Холодницького на мою заяву щодо незаконного збагачення Сергія Льовочкіна. За повідомленими мною фактами відкрито кримінальне провадження і розпочато досудове слідство детективами НАБУ», - написав Мосійчук на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що бере цю справу «на особистий контроль» і чекає на проміжні результати.

Джерело: Інтерфакс-Україна