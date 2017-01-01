Сапери у Балаклії знешкодили понад 5,6 тисяч вибухонебезпечних предметів

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Сапери в Балаклії

Продовжуються роботи з відновлення військового містечка, розташованого поруч із арсеналом

На Харківщині, на території 65 Арсеналу, тривають роботи щодо ліквідації негативних наслідків пожежі на військовому об’єкті за різними напрямками, передає прес-служба Міноборони.

Так, основний фронт робіт військові сапери виконують на технічній території та по периметру охорони військової частини. Для виконання цих завдань залучено понад 130 військовослужбовців інженерних військ, шість одиниць інженерних машин розгородження типу ІМР-1.

За словами офіцера Центрального ракетно-артилерійського озброєння Збройних Сил України полковника Віталія Бондаренка, військові сапери вже знайшли та знешкодили понад 5 тис. 600 вибухонебезпечних предметів, 830 з яких знищені визначеним порядком на спеціальному полігоні.

Також продовжуються роботи з відновлення військового містечка, розташованого поруч із арсеналом. Зокрема, проводиться скління вікон, ремонт дахів тощо.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.