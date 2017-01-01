Савченко прибула до окупованого Донецька – російські ЗМІ

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Російські ЗМІ повідомляють, що Савченко прибула до окупованого Донецька разом з Володимиром Рубаном

Депутат Верховної Ради України Надія Савченко прибула на територію, що перебуває під окупацією самопроголошеної Донецької народної республіки, для відвідування полонених силовиків.

Про це пише «Газета.Ru» із посиланням на так зване міністерство державної безпеки «ДНР».

Як повідомляє видання, Савченко прибула разом з керівником українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном.

«Рубан і Савченко приїхали провідати українських військовополонених», – повідомили у «МДБ ДНР».