Савченко розповіла про маніпуляції влади з наказами під час війни

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Савченко підтвердила, що українські війська готувалися до взяття під контроль Криму ще на початку анексії з боку РФ

Дуже часто віддаються накази усно, отак-от: «Ти зроби!». Тобто якщо щось не за планом піде, то щоб знайти крайнього когось і вмити руки. І це не тільки під час анексії так віддавав накази Турчинов чи генерали – найгірше, що й досі таке відбувається.

Про це заявила Надія Савченко, народний депутат України, ветеран АТО, колишня бранка Кремля.

На переконання ветерана АТО, щоб виконати якусь вказівку, воякам потрібні письмові накази.

«На війні це безглуздя і гальмування, бо можна було б перейти на інший формат фіксування наказів. Але дійсно папірець є доказом того, що ти виконуєш накази», – розповіла Савченко.

Колишній військовослужбовець ЗСУ підтвердила, що українські війська готувалися до взяття під контроль Криму ще на початку анексії з боку РФ.

«Я тоді служила в авіаційному полку, чпідтвердила, що українські війська готувалися до взяття під контроль Криму ще на початку анексії з боку РФекала наказу на захист нашої землі. Мені дзвонили друзі-морпіхи з Феодосійського полку, питали: «Що ви робите?». Вони були готові усі. Але нам політики розповідали, мовляв армія не готова, СБУ нікому непідконтрольне, нічого не можна зробити», – пригадала Савченко.

На думку нардепа, нічого не трапляється несподівано, якщо в країні працює розвідка.

«Вона в нас працює, може і на набагато гіршому рівні, аніж потрібно, але, звичайно, були донесення, доповіді. Звичайно, що про це знали війська, люди були готові взаємодіяти. Можна було відстояти тоді Крим», – переконана Савченко.

Джерело: zik.ua