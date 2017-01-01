Сайт е-декларацій вже тиждень не працює. НАЗК закликають терміново зібратися
- Сьогодні, 14:55
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Депутати та інші чиновники скаржаться, що не можуть заповнити електронні декларації
Один з членів НАЗК Руслан Рябошапка називає вибухонебезпечною ситуацію, яка склалася з сайтом, де чиновники заповнюють електронні декларації.
Про це Рябошапка написав на своїй сторінці Facebook.
«Ситуація з функціонуванням Єдиного державного реєстру декларацій стає, на жаль, вибухонебезпечною. Вніс пропозицію щодо термінового скликання засідання НАЗК, на якому ми повинні сьогодні ж знайти вирішення проблеми». – написав він.
Як відомо, сайт не працює вже декілька днів. За підрахунками активістів РПР (Реанімаційний пакет реіформ) – вже тиждень. Вони також пропонують проголосувати щодо того, хто винен у цій ситуації.
Депутати та інші чиновники скаржаться, що не можуть через це заповнити електронні декларації.
«Сайт розроблявся в непрозорий спосіб, про що неодноразово говорилося , в тому числі і під час зустрічей з ПРОООН і ГО і пояснення цьому неподобству,цій системі, яка весь час на профілактиці, висить, не працює, немає жодного», - написала депутат Ірина Геращенко у своєму Facebook.
На сайт НАЗК також скаржиться заступник міністра юстиції Ганна Онищенко.
1 лютого прем'єр Гройсман розкритикував роботу керівника НАЗК Наталії Корчак та заявив про спроби завалити систему електронного декларування.
Гройсман також зазначав, що має інформацію, що Корчак не ліквідовує проблеми в роботі системи е-декларування.