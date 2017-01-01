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    Сайт е-декларацій вже тиждень не працює. НАЗК закликають терміново зібратися

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    Українцям пропонують проголосувати щодо того, хто винен у припиненні роботи сайту е-декларацій
    Українцям пропонують проголосувати щодо того, хто винен у припиненні роботи сайту е-декларацій

    Депутати та інші чиновники скаржаться, що не можуть заповнити електронні декларації

    Один з членів НАЗК Руслан Рябошапка називає вибухонебезпечною ситуацію, яка склалася з сайтом, де чиновники заповнюють електронні декларації.

    Про це Рябошапка написав на своїй сторінці Facebook.

    «Ситуація з функціонуванням Єдиного державного реєстру декларацій стає, на жаль, вибухонебезпечною. Вніс пропозицію щодо термінового скликання засідання НАЗК, на якому ми повинні сьогодні ж знайти вирішення проблеми». – написав він.

    Як відомо, сайт не працює вже декілька днів. За підрахунками активістів РПР (Реанімаційний пакет реіформ)  – вже тиждень. Вони також пропонують проголосувати щодо того, хто винен у цій ситуації.

    Депутати та інші чиновники скаржаться, що не можуть через це заповнити електронні декларації.

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    «Сайт розроблявся в непрозорий спосіб, про що неодноразово говорилося , в тому числі і під час зустрічей з ПРОООН і ГО і пояснення цьому неподобству,цій системі, яка весь час на профілактиці, висить, не працює, немає жодного», - написала депутат Ірина Геращенко у своєму Facebook.

    На сайт НАЗК також скаржиться заступник міністра юстиції Ганна Онищенко.

    1 лютого прем'єр Гройсман розкритикував роботу керівника НАЗК Наталії Корчак та заявив про спроби завалити систему електронного декларування.

    Гройсман також зазначав, що має інформацію, що Корчак не ліквідовує проблеми в роботі системи е-декларування.

     

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