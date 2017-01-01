Сайт Фонду держмайна атакували хакери

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Фото з відкритих джерел

Фонд вживає всіх необхідних заходів, щоб скоріше відновити свою роботу

На офіційний сайт Фонду держмайна здійснені DDoS-атаки, через які заблокована робота сайту.

Про це повідомляє Фонд держмайна на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що Фонд вживає всіх необхідних заходів, щоб скоріше відновити свою роботу.

Крім того, інформація зберігається на сервері.

«Фонд вживає всіх необхідних заходів, щоб якнайшвидше відновити роботу сайту. Вся інформація, розміщена на сайті, зберігається на серверному обладнанні Фонду», - йдеться у повідомленні.