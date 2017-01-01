СБУ готова до напливу російських агентів під виглядом гостей «Євробачення»

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«Євробачення» відбудеться у Києві в травні цього року

Служба безпеки України не дуже побоюється напливу російських агентів і провокаторів під виглядом фанатів і гостей міжнародного конкурсу «Євробачення», який відбудеться у Києві в травні цього року.

Це випливає з відповіді керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської.

Так, на запитання щодо превентивних заходів для недопущення на територію України під виглядом «гостей» «Євробачення» осіб, зокрема з РФ, які б могли становити загрозу безпеці, можливості запровадження у цей період на державному кордоні особливого режиму перевірки або наявності списків потенційно небезпечних осіб, Гітлянська відповіла: «Підрозділи СБУ постійно вживають заходів, спрямованих на недопущення зазіхань на державний суверенітет та інші основи національної безпеки України, у тому числі з використанням заходів обмежувального характеру стосовно іноземців».

«Облік осіб, яким заборонено в’їзд на територію України за ознаками професійної приналежності або за іншими ознаками підрозділами СБУ не ведеться, окремих списків за будь-якими критеріями не складається», – додала вона.

«Рішення про заборону в’їзду в Україну особі приймається у разі, якщо є наявність достатньої інформації, отриманої в установленому законом порядку, про факт вчинення нею суспільно небезпечного діяння, незалежно від території його вчинення, яке суперечить інтересам забезпечення безпеки України, попередження, виявлення, припинення та розкриття якого віднесено до компетенції СБУ», – зауважила Гітлянська.

Як відомо, Україна фактично перебуває у стані неоголошеної гібридної війни, але має безвізовий режим перетину кордону з РФ. УНІАН повідомляє, що велика кількість квитків на конкурс «Євробачення» купується російськими громадянами.

2 березня у Москві прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що з урахуванням місця проведення цього конкурсу і «можливих проблем з безпекою і недружнім ставленням» певний «привід для занепокоєння очевидний».