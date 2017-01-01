СБУ: Колишній чиновник Шейбут разом з дочкою фінансував «ДНР»

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Екс-перший заступник голови Державної міграційної служби України Віктор Шейбут

Компанія Катерини Шейбут «Катя+» сплачує податки «ДНР» і надає фінансову допомогу так званому Фонду Захарченка

Колишній чиновник, наближений до екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова, Віктор Шейбут та його донька Катерина причетні до фінансування «ДНР». Про це на брифінгу заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

«В рамках триваючих слідчих дій уже встановлено, що до каналу фінансування терористичної організації («ДНР». – Ред.) причетний колишній посадовець часів Януковича, який обіймав одну з керівних посад у податковій службі і був доволі близьким до тодішнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Його прізвище – Шейбут, звати його Віктор», – сказав Ткачук.

Крім того, за його словами, до схеми фінансування «ДНР» причетна донька екс-чиновника Катерина Шейбут.

«У рамках слідчих дій нами встановлено те, що пані Катерина Шейбут є секретарем фейкового громадського руху «Донецька республіка», – сказав Ткачук.

Він додав, що Шейбут незаконно заволоділа завдяки бойовикам «ДНР» підприємством на території Донбасу, зокрема Донецьким лікеро-горілчаним комбінатом, «де згодом було налагоджено виробництво у промислових масштабах лікеро-горілчаної продукції».

«Усі прибутки від цієї діяльності, звичайно, привласнюються бойовиками», – уточнив Ткачук.

Він додав, що компанія Шейбут «Катя+» сплачує податки «ДНР» і надає фінансову допомогу так званому Фонду Захарченка.

За даними Ткачука, значні кошти перераховувалися і перевозилися також на контрольовану українською владою територію.

«Нами сьогодні було здійснено обшуки у помешканнях і банківських скриньках, які належать родині Шейбутів… За наявною інформацією, це готівка, яку було отримано від незаконної діяльності на тимчасово окупованій території Донбасу і це кошти, які сюди, на контрольовану українською владою територію, переказували для того, щоб їх тут легалізувати», – сказав Ткачук, додавши, що за ці кошти Шейбути купували нерухомість, коштовності та інші активи.

Зокрема, слідчі вилучили наразі готівки на суму приблизно 1 млн дол., 130 тис. євро, а також до 1 кг золотих злитків.

Слідчі дії тривають. Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками злочину, передбаченого ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади чи зміни меж території держави).

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 10 років.