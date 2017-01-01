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    СБУ на Донбасі виявила схованку боєприпасів

    • Сьогодні, 14:26
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    Сховище було облаштовано у покинутому будинку в селі Макарове Станично-Луганського району

    Співробітники Служби безпеки України виявили схованку з великою кількістю зброї та боєприпасів у районі проведення антитерористичної операції на Луганщині. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

    Так, сховище боєприпасів було облаштовано у покинутому будинку в селі Макарове Станично-Луганського району. Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 14 гранатометів РПГ-22, РПГ-26 та РПГ-18, два заряди для РПГ-7В та 30 гранат ВОГ-25 для підствольного гранатомета. У схованці також зберігалося 22 гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, п’ять тротилових шашок загальною вагою 1,3 кілограма та понад сім тисяч набоїв різного калібру.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

    Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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    СБУ на Донбасі виявила схованку боєприпасів
    СБУ на Донбасі виявила схованку боєприпасів
    СБУ на Донбасі виявила схованку боєприпасів


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