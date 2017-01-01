СБУ отримала додаткові докази у справі нардепа Артеменка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото:rbc.ua Олександр Ткачук

Відомство не розголошує деталі

Слідчі Служби безпеки України в ході обшуків в Міжнародному центрі правових досліджень отримали додаткові докази у справі народного депутата Андрія Артеменка. Про це під час брифінгу заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає УНН.

«Що стосується обшуків про які ви говорите (в Міжнародному центрі правових досліджень — Ред.), то дійсно вони здійснювалися в рамках провадження, яке стосується народного депутата Артеменка», — сказав Ткачук.

Він додав, що відомство поки не розголошуватиме додаткові деталі справи.

«Але під час слідчих дій були отримані додаткові докази, зараз слідчі з ними працюють», — сказав він.

Нагадаємо, Генпрокурор Юрій Луценко спрогнозував подання на зняття недоторканності із Артеменка.

Як повідомляв «Главком», газета The New York Times написала, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен брав участь у передачі екс-раднику президента США з безпеки Майклу Флінну плану врегулювання ситуації в Україні і подальшого зняття санкцій з РФ. У цьому контексті називається ім'я народного депутата Андрія Артеменка.

Коен підтвердив зустріч у Нью-Йорку з народним депутатом України Андрієм Артеменком, проте категорично заперечив інформацію про передачу ним документів до Білого дому, що стосуються «мирного плану» щодо України.