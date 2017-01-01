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СБУ перекрила нелегальний канал поставок товарів терористам

Правоохоронці встановили, що організували канал контрабанди громадяни України та РФ

Співробітники СБУ спільно з фіскальною службою перекрили в районі проведення антитерористичної операції потужний нелегальний канал поставок терористам продуктів харчування та товарів першої необхідності.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що організували канал громадяни України та РФ. Ділки задіяли механізм фіктивного експорту, через який товари, що нібито призначені для третіх країн, з України через територію РФ потрапляли до так званої «ДНР». Для реалізації оборудки зловмисники створили мережу підставних комерційних структур», – йдеться в повідомленні.

За даними прес-центру, під час одночасних обшуків в офісах комерційних структур у Харкові, Дніпрі, Краматорську та Костянтинівці співробітники спецслужби вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, залучених до поставок продукції терористам, банківські картки, печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами здійснення протиправної діяльності, велику кількість валюти.

Згідно з повідомленням, накладено арешт на 70 транспортних засобів, що здійснювали перевезення вантажів до тимчасово непідконтрольних Україні територій. Заблоковано 21 банківський рахунок комерційних структур, через які «проходили» гроші, отримані від незаконних поставок товарів.

Вирішується питання щодо перекваліфікації вже відкритого кримінального провадження на ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності встановлених спецслужбою організаторів нелегального бізнесу.