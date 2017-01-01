СБУ посилила контроль на кордоні з окупованим Кримом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Антикор

Біля адмінкордону з півостровом спецслужби і прикордонники ввели додаткові заходи безпеки

У Херсонській області на Великдень і травневі свята вводять додаткові заходи безпеки. Про це Крим.Реаліі повідомили в Херсонському управлінні Служби безпеки України.

За Інформації прес-служби, представники органів місцевої влади, керівники регіональних органів СБУ, Нацполіціі, Держслужби з надзвичайних ситуацій, підрозділи ЗСУ погодили порядок взаємодії і спільного реагування на прояви терористичного характеру.

У прикордонній службі України заявили про особливу увагу до функціонування пропускних пунктів на адмінкордоні з півостровом в період свят.

На адміністративному кордоні з анексованим Кримом в неділю, 16 квітня, запланована церемонія передачі «благодатного вогню» з Єрусалиму на півострів з материкової України.