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    СБУ посилила контроль на кордоні з окупованим Кримом

    • Сьогодні, 11:35
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    Фото: Антикор

    Біля адмінкордону з півостровом спецслужби і прикордонники ввели додаткові заходи безпеки

     У Херсонській області на Великдень і травневі свята вводять додаткові заходи безпеки. Про це Крим.Реаліі повідомили в Херсонському управлінні Служби безпеки України.

     За Інформації прес-служби, представники органів місцевої влади, керівники регіональних органів СБУ, Нацполіціі, Держслужби з надзвичайних ситуацій, підрозділи ЗСУ погодили порядок взаємодії і спільного реагування на прояви терористичного характеру.

     У прикордонній службі України заявили про особливу увагу до функціонування пропускних пунктів на адмінкордоні з півостровом в період свят.

     На адміністративному кордоні з анексованим Кримом в неділю, 16 квітня, запланована церемонія передачі «благодатного вогню» з Єрусалиму на півострів з материкової України.

    Крим релігія Великдень 2017
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