СБУ посилила контроль на кордоні з окупованим Кримом
- Сьогодні, 11:35
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Біля адмінкордону з півостровом спецслужби і прикордонники ввели додаткові заходи безпеки
У Херсонській області на Великдень і травневі свята вводять додаткові заходи безпеки. Про це Крим.Реаліі повідомили в Херсонському управлінні Служби безпеки України.
За Інформації прес-служби, представники органів місцевої влади, керівники регіональних органів СБУ, Нацполіціі, Держслужби з надзвичайних ситуацій, підрозділи ЗСУ погодили порядок взаємодії і спільного реагування на прояви терористичного характеру.
У прикордонній службі України заявили про особливу увагу до функціонування пропускних пунктів на адмінкордоні з півостровом в період свят.
На адміністративному кордоні з анексованим Кримом в неділю, 16 квітня, запланована церемонія передачі «благодатного вогню» з Єрусалиму на півострів з материкової України.