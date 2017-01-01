СБУ припинила діяльність фіктивної «територіальної громади Сум»

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СБУ закрила фейкову фірму у Сумах

Шахраї у Сумах організували фіктивну реєстрацію так званих «народних підприємців»

Припинено діяльність так званої «територіальної громади Сум», представники якої намагалися створити незаконні органи управління та перебрати на себе функції державних та комунальних структур.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Шахраї організували фіктивну реєстрацію так званих «народних підприємців», схиляючи представників бізнесу сплачувати податки не державі, а до новоутвореної «податкової системи». Загалом на «вудочку» аферистів попалося тридцять підприємців, яким ділки видали фейкові свідоцтва про реєстрацію бізнесу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, під час обшуків за місцем проживання двох організаторів оборудки правоохоронці вилучили фіктивні печатки, книги реєстрацій «народних підприємців», фіктивну документацію про начебто належність зловмисникам низки комунальних будівель у Сумах, які вони планували захопити найближчим часом.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Тривають оперативно-слідчі дії.