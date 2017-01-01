СБУ: Росія вербує членів українських патріотичних організацій

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Глава СБУ Василь Грицак

Інший варіант — це введення агентів спецслужб Росії у патріотичне середовище

Російські спецслужби проводять активні заходи проникнення в лави українських патріотичних організацій та вербування їх представників з метою подальшого використання в своїх провокаціях.

Про це заявив під час брифінгу у Києві голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«Спецслужби на сьогодні ворожої нам країни використовують такий метод як вербування із числа патріотично налаштованих громадян своїх агентів. Інший варіант — це введення своїх джерел у патріотичне середовище», - сказав він.

Голова СБУ підкреслив, що ця робота російських спецслужб є системною: «Ми бачимо цілу систему. Це не є поодинокі випадки в якомусь конкретному місці чи якась акція, присвячена конкретній події. Ми бачимо системну роботу цих спецслужб».

За словами Грицака, один з ініціаторів «протестних» акцій на території України є лідером української праворадикальної організації «Наждак» Микола Дульський, який зараз переховується у Москві.

При цьому, голова СБУ вказав на те, що це стосується усіх представників «Наждака» та закликав українських патріотів бути пильними.

Джерело: Укрінформ