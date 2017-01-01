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    СБУ: Росія вербує членів українських патріотичних організацій

    • Сьогодні, 11:20
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    Глава СБУ Василь Грицак
    Глава СБУ Василь Грицак

    Інший варіант — це введення агентів спецслужб Росії у патріотичне середовище

    Російські спецслужби проводять активні заходи проникнення в лави українських патріотичних організацій та вербування їх представників з метою подальшого використання в своїх провокаціях.

    Про це заявив під час брифінгу у Києві голова Служби безпеки України Василь Грицак.

    «Спецслужби на сьогодні ворожої нам країни використовують такий метод як вербування із числа патріотично налаштованих громадян своїх агентів. Інший варіант — це введення своїх джерел у патріотичне середовище», - сказав він.

    Голова СБУ підкреслив, що ця робота російських спецслужб є системною: «Ми бачимо цілу систему. Це не є поодинокі випадки в якомусь конкретному місці чи якась акція, присвячена конкретній події. Ми бачимо системну роботу цих спецслужб».

    За словами Грицака, один з ініціаторів «протестних» акцій на території України є лідером української праворадикальної організації «Наждак» Микола Дульський, який зараз переховується у Москві.

    При цьому, голова СБУ вказав на те, що це стосується усіх представників «Наждака» та закликав українських патріотів бути пильними.

    Джерело: Укрінформ

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