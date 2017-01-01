СБУ розслідує фінансування московської церкви мерією Одеси

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Митрополит Агафангел з одеським міським головою Геннадієм Трухановим

Глава СБУ повідомив листом у чому підозрюють одеську мерію

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо фінансування Одеською міськрадою церкви Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє народний депутат Віталій Купрій у себе в Facebook.

«Щойно отримав від голови СБУ Василя Грицака лист, у якому він повідомив про відкриття кримінального провадження за моєю заявою за ст. 110-2 ККУ «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України», - зазначив Купрій.

За його словами, депутат Одеської міськради Ганна Позднякова ще в минулому році виявила факт прихованого фінансування московської церкви на суму 2,2 млн грн на рік, яке нібито йде на утримання пам'ятки архітектури - Спасо-Преображенського собору УПЦ МП.

«Депутат заявила, що таке відношення до церкви Московського патріархату вносить розбрат у конфесіональну середу, та взагалі не ясно, на яких підставах міськрада може фінансувати установу, яка не є комунальною», - зазначив народний депутат.

«Проблема більш глибока, адже частина православної церкви Московського патріархату стала важливим елементом так званої «гібридної війни» Росії проти України. Існує ціла мережа священиків, що активно допомагають російським бойовикам на Сході, а Росія готувала диверсії на Сході України під прикриттям церкви та патріарха Московського Кирила», - написав Купрій.

Він додав, що до сепаратизму причетний і митрополит Одеський Агафангел.

Купрій нагадав, що початком трагедії в Одесі були «снайперські гвинтівки й автомати, які роздав парафіянам священик одної з церков міста одразу після проповіді про святу Русь».