СБУ у Західній Україні викрила антиукраїнських інтернет-агітаторів

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Фото: СБУ

Двоє зловмисників за вказівкою кураторів з РФ адміністрували та наповнювали фейкові антиукраїнські сторінки в російських соцмережах

Співробітники управлінь Служби безпеки України у Львівській та Рівненській областях під час спільної операції викрили двох проросійських інтернет-агітаторів, передає прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що двоє зловмисників за вказівкою кураторів з РФ адміністрували та наповнювали фейкові антиукраїнські сторінки «Антимайдан Львів», «Львівська народна республіка» та «Рівненська народна республіка» у російських соцмережах. Вони розміщували в інтернеті матеріали, що дискредитують українську державу та армію, пропагували нав’язані з Росії ідеї федералізації України.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників у Львівській та Рівненській областях, оперативники спецслужби виявили комп’ютерну техніку з доказами отримання агітаторами вказівок з РФ та розміщення в інтернеті антиукраїнських матеріалів.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.110 КК України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.