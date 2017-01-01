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    СБУ у Західній Україні викрила антиукраїнських інтернет-агітаторів

    • Сьогодні, 19:56
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    Фото: СБУ
    Фото: СБУ

    Двоє зловмисників за вказівкою кураторів з РФ адміністрували та наповнювали фейкові антиукраїнські сторінки в російських соцмережах

    Співробітники управлінь Служби безпеки України у Львівській та Рівненській областях під час спільної операції викрили двох проросійських інтернет-агітаторів, передає прес-служба СБУ.

    Правоохоронці встановили, що двоє зловмисників за вказівкою кураторів з РФ адміністрували та наповнювали фейкові антиукраїнські сторінки «Антимайдан Львів», «Львівська народна республіка» та «Рівненська народна республіка» у російських соцмережах. Вони розміщували в інтернеті матеріали, що дискредитують українську державу та армію, пропагували нав’язані з Росії ідеї федералізації України.

    Під час обшуків за місцями проживання зловмисників у Львівській та Рівненській областях, оперативники спецслужби виявили комп’ютерну техніку з доказами отримання агітаторами вказівок з РФ та розміщення в інтернеті антиукраїнських матеріалів.

    Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.110 КК України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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    СБУ у Західній Україні викрила антиукраїнських інтернет-агітаторів
    СБУ у Західній Україні викрила антиукраїнських інтернет-агітаторів
    СБУ у Західній Україні викрила антиукраїнських інтернет-агітаторів
    СБУ у Західній Україні викрила антиукраїнських інтернет-агітаторів

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