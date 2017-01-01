СБУ вилучила арсенал зброї у мешканців Кіровоградщини
- Сьогодні, 13:00
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Вилучена граната Ф-1
Правоохоронці встановлюють походження зброї, вилученої у мешканців міста Світловодськ
Співробітники Служби безпеки України вилучили арсенал зброї та боєприпасів у мешканців міста Світловодськ на Кіровоградщині. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Під час санкціонованих обшуків у квартирі та гаражі зловмисників правоохоронці вилучили саморобний вибуховий пристрій, обріз мисливської рушниці, малокаліберну гвинтівку, три гранати Ф-1 і РГД-5, тротилову шашку вагою 200 грамів та майже вісімдесят набоїв різного калібру для вогнепальної зброї», - йдеться в повідомленні.
Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення походження зброї.