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    СБУ вилучила в зоні АТО схованку російських заборонених боєприпасів

    • Сьогодні, 12:04
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    <p>Російські боєприпаси</p> <p>Фото: СБУ</p>

    Російські боєприпаси

    Фото: СБУ

    За інформацією спецслужби міни постачаються бойовикам так званої «ЛНР» з території Росії

    Співробітники Служби безпеки України вилучили боєприпаси російського походження у районі проведення антитерористичної операції.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ у вівторок.

    «На околиці села Троїцьке на Луганщині правоохоронці виявили дві протипіхотні міни ПМН-2 радянського виробництва.

    Ці боєприпаси, відповідно до Оттавського договору, а саме «Конвенції про застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення», заборонені для використання у військових конфліктах. Росія, на відміну від України, принципово відмовилась підписати цей документ», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією спецслужби міни постачаються бойовикам так званої «ЛНР» з території Росії.

    У районі міста Красногорівка у Донецькій області оперативники СБ України вилучили гранату РГО із запалом. За висновками експертів, вона вироблена у Росії у 1995 році.

    Тривають відповідні процесуальні дії.

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    СБУ вилучила в зоні АТО схованку російських заборонених боєприпасів
    СБУ вилучила в зоні АТО схованку російських заборонених боєприпасів
    СБУ вилучила в зоні АТО схованку російських заборонених боєприпасів
    СБУ вилучила в зоні АТО схованку російських заборонених боєприпасів
    СБУ вилучила в зоні АТО схованку російських заборонених боєприпасів
    СБУ вилучила в зоні АТО схованку російських заборонених боєприпасів
    СБУ вилучила в зоні АТО схованку російських заборонених боєприпасів


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