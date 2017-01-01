СБУ вилучила в зоні АТО схованку російських заборонених боєприпасів

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Російські боєприпаси Фото: СБУ

За інформацією спецслужби міни постачаються бойовикам так званої «ЛНР» з території Росії

Співробітники Служби безпеки України вилучили боєприпаси російського походження у районі проведення антитерористичної операції.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ у вівторок.

«На околиці села Троїцьке на Луганщині правоохоронці виявили дві протипіхотні міни ПМН-2 радянського виробництва.

Ці боєприпаси, відповідно до Оттавського договору, а саме «Конвенції про застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення», заборонені для використання у військових конфліктах. Росія, на відміну від України, принципово відмовилась підписати цей документ», – йдеться в повідомленні.

За інформацією спецслужби міни постачаються бойовикам так званої «ЛНР» з території Росії.



У районі міста Красногорівка у Донецькій області оперативники СБ України вилучили гранату РГО із запалом. За висновками експертів, вона вироблена у Росії у 1995 році.



Тривають відповідні процесуальні дії.



