СБУ затримала групу торгівців зброєю, яку вивезли із зони АТО

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Фото: прес-центр СБУ Правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси, викрадені із військових арсеналів.

Зловмисники продавали вивезену з Донбасу зброю та боєприпаси в кількох областях України

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали групу торгівців, які продавали вивезену з району проведення антитерористичної операції зброю та боєприпаси у кількох областях України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначено, що оперативники Одеського управління СБУ затримали одного з учасників угруповання під час спроби продажу автомату Калашникова з набоями.

«У ході одночасних обшуків за місцем проживання зловмисників в Одесі, Хмельницькому та Чернівцях правоохоронці виявили великий арсенал зброї та боєприпасів, викрадених із військових арсеналів. Зокрема вилучено автомат Калашникова, 3 гвинтівки Мосіна, 2 гранатомети РПГ-18, пістолет-автомат «РАК», гвинтівку з маркуванням «ММГ ВМ», гвинтівка калібру 32 мм, по 2 пістолети Макарова і «ТТ», пістолет «Форт-12 М» із глушником, пістолет-кулемет «РМ-63 ЯАК», - йдеться в повідомленні.