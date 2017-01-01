СБУ затримала «умільців», які налаштовували телевізори під заборонені канали

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Фото: СБУ

Хостинг здійснювала одна з найбільших в Україні провайдерських компаній, повідомили у Службі безпеки

Співробітники Служби безпеки України виявили та припинили розповсюдження на території країни програмного забезпечення для перегляду заборонених телеканалів.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

«Оперативники Управління СБУ в Харківській області встановили, що менеджмент однієї з розгалужених оптово-роздрібних мереж, яка реалізує побутову електротехніку, організував встановлення додаткового програмного забезпечення на SMART-телевізори. За додаткову плату покупцям пропонували «перепрошити» телевізор, щоб отримати можливість вільно переглядати телевізійні пропагандистські канали країни-агресора, заборонені Національною Радою з питань телебачення і радіомовлення України через загрозу національній безпеці. Вартість такої послуги становила 1900 гривень», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що розробили програмне забезпечення вітчизняні ІТ-спеціалісти, які також займалися адмініструванням інтернет-ресурсів для технічної підтримки трансляції заборонених каналів. Хостинг здійснювала одна з найбільших в Україні провайдерських компаній.

Співробітники СБ України провели низку обшуків у магазинах торговельної мережі в Харкові та за місцями мешкання фігурантів справи. Правоохоронці виявили бухгалтерську та іншу документацію, яка доводить реалізацію нелегального програмного забезпечення. Доступ до серверного обладнання, яке знаходиться у Києві, заблоковано.

Наразі кримінальне провадження здійснюється за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України). Вирішується питання щодо кваліфікації дій зловмисників за іншими статтями.

Співробітники спецслужби також здійснюють перевірку можливої причетності менеджменту торговельної мережі до ухилення від сплати податків та приховування реальних фінансово-економічних і облікових процесів фірми від державних контролюючих органів.