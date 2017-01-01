Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
- Сьогодні, 10:55
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Олександр Турчинов відвідав Мар'їнку та Красногорівку
Фото: Фейсбук Олександра Турчинова
Турчинов оглядав позиції українських військових
Напередодні до Мар'їнки та Красногорівки приїхав секретар РНБО Олександр Турчинов.
На своїй сторінці у Facebook він опублікував фотографії та відповідне відео.
Турчинов оглядав позиції бійців сил АТО, а також противника.
«Міжнародна спільнота має дати об'єктивну оцінку військовим злочинам російських гібридних військ та їхніх кремлівських кураторів», - йдеться у повідомленні.
Секретар РНБО також відповів на репліку, коли закінчиться війна: «Коли Москву візьмемо, тоді й завершиться».
Дивіться відео з 03:07: