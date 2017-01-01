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    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви

    • Сьогодні, 10:55
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    <p>Олександр Турчинов відвідав&nbsp;Мар'їнку та Красногорівку</p> <p>Фото: Фейсбук Олександра Турчинова&nbsp;</p>

    Олександр Турчинов відвідав Мар'їнку та Красногорівку

    Фото: Фейсбук Олександра Турчинова 

    Турчинов оглядав позиції українських військових

    Напередодні до Мар'їнки та Красногорівки приїхав секретар РНБО Олександр Турчинов.

    На своїй сторінці у Facebook він опублікував фотографії та відповідне відео.

    Турчинов оглядав позиції бійців сил АТО, а також противника.

    «Міжнародна спільнота має дати об'єктивну оцінку військовим злочинам російських гібридних військ та їхніх кремлівських кураторів», - йдеться у повідомленні.

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    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви
    Секретар РНБО на Донбасі пожартував про взяття Москви

    Секретар РНБО також відповів на репліку, коли закінчиться війна: «Коли Москву візьмемо, тоді й завершиться». 

    Дивіться відео з 03:07:

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