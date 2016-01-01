Селище Новолуганське перейшло під контроль ЗСУ
- Вчора, 19:34
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Втрат серед українських військових немає, повідомили в батальйоні «Донбас-Україна»Населений пункт Новолуганське, розташований в районі Світлодарської дуги, перейшов під контроль Збройних сил України. Про це телеканалу «112 Україна» повідомив комбат підрозділу батальйону «Донбас-Україна»В'ячеслав Власенко.
За його словами, українські військові взяли панівні висоти і зайшли в населений пункт. Втрат серед бійців немає, зазначає комбат.