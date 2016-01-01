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    Селяни на Рівненщині влаштували масову бійку зі стріляниною

    • 26 Грудня, 18:12
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    Конфлікт стався між жителями різних сіл

    У Рівненській області сталася масова бійка зі стріляниною, в результаті чого постраждали більше десятка осіб. Про це в понеділок йдеться в повідомленні поліції Рівненської області.

    Повідомляється, що напередодні вночі в селі Деражне біля одного з розважальних закладів стався конфлікт між місцевими жителями і чоловіками з Цумані Ківерцівського району Волинської області. Власники закладу намагалися самостійно припинити конфлікт.

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    «Близько 20 осіб продовжили з'ясовувати стосунки на вулиці, почавши бійку, а потім і стрілянину. 52-річний чоловік власниці закладу в результаті падіння біля автомобіля зламав руку. Крім того, з непроникаючими пораненнями від пострілів із травматичної зброї за допомогою до медиків звернулися 19-та 22-річний жителі Волинської області. Ще вісім жителів Деражного отримали незначні тілесні ушкодження», - йдеться в повідомленні.

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    Селяни на Рівненщині влаштували масову бійку зі стріляниною
    Селяни на Рівненщині влаштували масову бійку зі стріляниною
    Селяни на Рівненщині влаштували масову бійку зі стріляниною
    Селяни на Рівненщині влаштували масову бійку зі стріляниною
    Селяни на Рівненщині влаштували масову бійку зі стріляниною
    Селяни на Рівненщині влаштували масову бійку зі стріляниною

    Поліція встановлює всіх учасників нічного інциденту, на місці вилучили гільзи від пристрою для відстрілу гумових куль і газовий балончик.

    «Зі слів приїжджих хлопців з Волині, вони вирушили відпочивати в сусідню область, тому що в рідному селі всі заклади працюють тільки до півночі», - йдеться в повідомленні.

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