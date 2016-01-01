Селяни на Рівненщині влаштували масову бійку зі стріляниною

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Конфлікт стався між жителями різних сіл

У Рівненській області сталася масова бійка зі стріляниною, в результаті чого постраждали більше десятка осіб. Про це в понеділок йдеться в повідомленні поліції Рівненської області.

Повідомляється, що напередодні вночі в селі Деражне біля одного з розважальних закладів стався конфлікт між місцевими жителями і чоловіками з Цумані Ківерцівського району Волинської області. Власники закладу намагалися самостійно припинити конфлікт.

«Близько 20 осіб продовжили з'ясовувати стосунки на вулиці, почавши бійку, а потім і стрілянину. 52-річний чоловік власниці закладу в результаті падіння біля автомобіля зламав руку. Крім того, з непроникаючими пораненнями від пострілів із травматичної зброї за допомогою до медиків звернулися 19-та 22-річний жителі Волинської області. Ще вісім жителів Деражного отримали незначні тілесні ушкодження», - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює всіх учасників нічного інциденту, на місці вилучили гільзи від пристрою для відстрілу гумових куль і газовий балончик.

«Зі слів приїжджих хлопців з Волині, вони вирушили відпочивати в сусідню область, тому що в рідному селі всі заклади працюють тільки до півночі», - йдеться в повідомленні.