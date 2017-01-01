Сенат Польщі відхилив антиукраїнський законопроект

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Сенат Польщі

Сенат Польщі відхилив проект закону про заборону пропагування «українського і литовського націоналізму».

Сенатори за поданням спікера Станіслава Карчевського відкликали з Сейму проект поправки до закону, який забороняє пропаганду комунізму та всіх інших тоталітарних режимів у назвах будівель, споруд і об'єктів громадського призначення.

Проект поправки передбачав також розширення застосування цього закону, зокрема, щодо «українського та литовського націоналізму».

Нагадаємо, що 23 лютого у Польщі на засіданні комісій Сенату депутати проголосували проти відкликання законопроекту про заборону пропаганди тоталітарних символів, зокрема «українського націоналізму». У грудні 2016 року Сейм Польщі вже скасовував розгляд законопроекту, яким пропонувалося прирівняти український націоналізм до «інших тоталітарних режимів».