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    Сенат Польщі відхилив антиукраїнський законопроект

    • Сьогодні, 17:58
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    Сенат Польщі
    Сенат Польщі

    Сенат Польщі відхилив проект закону про заборону пропагування «українського і литовського націоналізму».

    Сенатори за поданням спікера Станіслава Карчевського відкликали з Сейму проект поправки до закону, який забороняє пропаганду комунізму та всіх інших тоталітарних режимів у назвах будівель, споруд і об'єктів громадського призначення.

    Проект поправки передбачав також розширення застосування цього закону, зокрема, щодо «українського та литовського націоналізму».

    Нагадаємо, що 23 лютого у Польщі на засіданні комісій Сенату депутати проголосували проти відкликання законопроекту про заборону пропаганди тоталітарних символів, зокрема «українського націоналізму». У грудні 2016 року Сейм Польщі вже скасовував розгляд законопроекту, яким пропонувалося прирівняти український націоналізм до «інших тоталітарних режимів».

    Польща націоналісти
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