Сенат США допитає зятя Трампа про його зустріч із главою російського «Внешэкономбанка»

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Представник Білого дому переконує: на зустрічі не обговорювалося нічого, що могло б мати наслідки для Сполучених Штатів

Комітет з розвідки Сенату Конгресу планує викликати до себе зятя президента США, його старшого радника Джареда Кушнера і допитати в рамках розслідування даних про зв'язки між оточенням Дональда Трампа і представниками Росії. Зокрема, сенаторів цікавлять подробиці зустрічі Кушнера в грудні минулого року з главою «Внешэкономбанка» Сергієм Горьковим, яку було організовано на прохання посла Росії в Сполучених Штатах Сергія Кисляка, повідомила газета The New York Times.

Видання наголошує: спершу Білий дім підтверджував лише одну зустріч Кушнера і Кисляка, що відбулася в грудні минулого року в хмарочосі Trump Tower у Нью-Йорку, де розташована штаб-квартира бізнес-імперії Trump Organization і розміщувався виборчий штаб республіканця під час передвиборної кампанії в США.

Як пише газета, пізніше того ж місяця російський посол попросив зятя президента про другу аудієнцію, однак Кушнер доручив це одному зі своїх помічників. На прохання Кисляка Кушнер пізніше провів зустріч з Горьковим, який очолює «Внешэкономбанк», внесений 17 липня 2014 року в список компаній і фізичних осіб, на які поширюються введені США через події на Україні санкції.

NYT посилається на офіційного представника Білого дому Хоуп Хікс. Вона підтвердила, що ця зустріч відбулась, однак продовження не мала, на ній не обговорювалося нічого що загрожує наслідками для США. Хікс також інформувала про готовність старшого радника глави держави відповісти на запитання сенаторів.