Сенат США затребував документи передвиборної кампанії Трампа

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Дональд Трамп

Лист Сенату минулого тижня отримав скарбник кампанії Трампа

Комітет з розвідки Сенату, який розслідує втручання Росії у вибори в США, попросив політичну організацію президента Дональда Трампа передати всі документи передвиборної кампанії, що стартувала в червні 2015 року.

Про це з посиланням на Washington Post пише Reuters.

Лист Сенату, який містить вимогу передати всі документи, електронні листи і телефонні записи, минулого тижня отримав скарбник кампанії Трампа, повідомляє видання.

Документ підписаний сенатором-республіканцем Річардом Барром і головою комітету Марком Уорнером, однак, як повідомляє Washington Post, вони відмовилися від коментарів.

Комітет передвиборної кампанії Трампа знаходиться в Нью-Йорку в Трамп Тауер. Ним керує колишній заступник начальника кампанії Майкл Ґласнер і Джон Пенс, племінник віце-президента США Майка Пенси.