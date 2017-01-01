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    Сенат США затребував документи передвиборної кампанії Трампа

    • Сьогодні, 07:30
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Лист Сенату минулого тижня отримав скарбник кампанії Трампа

    Комітет з розвідки Сенату, який розслідує втручання Росії у вибори в США, попросив політичну організацію президента Дональда Трампа передати всі документи передвиборної кампанії, що стартувала в червні 2015 року.

    Про це з посиланням на Washington Post пише Reuters.

    Лист Сенату, який містить вимогу передати всі документи, електронні листи і телефонні записи, минулого тижня отримав скарбник кампанії Трампа, повідомляє видання.

    Документ підписаний сенатором-республіканцем Річардом Барром і головою комітету Марком Уорнером, однак, як повідомляє Washington Post, вони відмовилися від коментарів.

    Комітет передвиборної кампанії Трампа знаходиться в Нью-Йорку в Трамп Тауер. Ним керує колишній заступник начальника кампанії Майкл Ґласнер і Джон Пенс, племінник віце-президента США Майка Пенси.

    США вибори документи
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