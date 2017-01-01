Сенатор США заявив, що росіяни щодня вбивають українців на Донбасі

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Маккейн висловив думку, що ситуація в Україні стане одним із випробувань для нинішньої адміністрації США

Глава Комітету з питань збройних сил Сенату США Джон Маккейн під час Мюнхенської безпекової конференції підтримав виступ Президента Порошенка, нагадавши всім, що українці гинуть на своїй землі від російських куль і снарядів щодня.

Про це він заявив під час виступу на спільній тематичній панелі в п’ятницю.

«Я бачив, як президент (Порошенко) вручав медаль матері, чий син був убитий російським снайпером. Було холодно, інші військові стояли поруч, і мати стояла там, він вручав їй медаль. Сльози текли по її обличчю», – розповів Маккейн про свій візит на передову в Новий рік півтора місяці тому.

Він перервав промову українського президента, який розповідав про агресію Кремля проти українців.

«Росіяни вбивають українців щодня. Вони вбивають їх», – підкреслив Маккейн, звертаючись до міжнародної аудиторії в залі.

У цьому зв’язку американський сенатор висловив думку, що ситуація в Україні стане одним із випробувань для нинішньої адміністрації США, разом із іншими викликами, що існують в Південно-Китайському морі, на Близькому сході та в інших регіонах.

Водночас, він позитивно оцінив вибір команди з питань безпеки в новій адміністрації США.

«Багато в чому ця адміністрація плутається, але потрібно зробити багато роботи», – зауважив Маккейн.

При цьому він висловив готовність працювати разом з Білим домом.

«Моя робота полягає в тому, щоб працювати з президентом у питаннях. по яких ми погоджуємося. Щодо питань, у яких ми не маємо згоди, я буду висловлювати свою точку зору, і думаю, дещо з цього стане об’єктом для твітів опівночі», – зазначив Маккейн.