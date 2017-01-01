Сенатори США запропонували посилити санкції проти Росії

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Сенат США

Авторами законопроекту виступили сенатор-республіканець і демократ

Два сенатори Конгресу США запропонували посилити санкції проти Росії через її дій в Україні та Сирії, а також вторгнення в кіберсистеми Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Авторами відповідного законопроекту виступили сенатор-республіканець Майкл Крейпо, що представляє штат Айдахо, і демократ Шеррод Браун зі штату Огайо. За їх словами, законопроект дозволить ввести широкомасштабні нові санкції, які накладають обмеження на різні сектори російської економіки, що включають видобуток корисних копалин, металургію та залізничні перевезення.

Законопроект кодифікує і посилює існуючі санкції, зазначені у виконавчих указах, включаючи обмеження, що впливають на енергетичні проекти РФ і боргове фінансування в ключових секторах економіки.

«Незважаючи на існуючі санкції, Росія як і раніше є ворожою, впертою державою, яка посилює свою військову діяльність, пов'язану з кібер-інформаційних шпигунством, і дотримується економічної тактики, спрямованої на те, щоб завдати шкоди США і вбити клин між ними та їх союзниками», - йдеться в коментарі до нового законопроекту.

Нагадаємо, нещодавно Конгрес США підтримав нові санкції проти Росії за підтримку Асада.

Джерело: УНІАН