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    Сербія купить у Росії чотири винищувачі

    • 20 Грудня, 09:07
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    Александр Вучич та Володимир Путін
    Александр Вучич та Володимир Путін

    Прем’єр-міністр Сербії цього тижня відвідає Москву

    Сербія купуватиме російські літаки попри занепокоєння, що це може призвести до напруження на Балканах на тлі спроб Москви заблокувати інтеграцію країн з цього регіону в євроатлантичні структури.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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    19 грудня прем’єр-міністр Сербії Александр Вучич заявив, що цього тижня поїде до Москви для підписання угоди щодо придбання чотирьох винищувачів МіГ-29.

    «Вони необхідні для захисту нашої свободи і суверенітету», – наголосив Вучич.

    Напруження на Балканах посилилося на тлі прагнення Чорногорії вступити до НАТО. У НАТО надали запрошення Скоп’є на участь у членстві у грудні 2015 року. Процес ратифікації членства Чорногорії у НАТО має бути завершено до весни 2017 року.

    У жовтні у Чорногорії арештували 21 підозрюваного, серед яких двоє росіян і троє сербів, за підозрою у намаганні спровокувати переворот, щоб унеможливити обрання влади, яка підтримує членство країни у НАТО.

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