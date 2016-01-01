Сербія купить у Росії чотири винищувачі
- 20 Грудня, 09:07
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Розсилка
Прем’єр-міністр Сербії цього тижня відвідає МосквуСербія купуватиме російські літаки попри занепокоєння, що це може призвести до напруження на Балканах на тлі спроб Москви заблокувати інтеграцію країн з цього регіону в євроатлантичні структури.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
19 грудня прем’єр-міністр Сербії Александр Вучич заявив, що цього тижня поїде до Москви для підписання угоди щодо придбання чотирьох винищувачів МіГ-29.
«Вони необхідні для захисту нашої свободи і суверенітету», – наголосив Вучич.
Напруження на Балканах посилилося на тлі прагнення Чорногорії вступити до НАТО. У НАТО надали запрошення Скоп’є на участь у членстві у грудні 2015 року. Процес ратифікації членства Чорногорії у НАТО має бути завершено до весни 2017 року.
У жовтні у Чорногорії арештували 21 підозрюваного, серед яких двоє росіян і троє сербів, за підозрою у намаганні спровокувати переворот, щоб унеможливити обрання влади, яка підтримує членство країни у НАТО.