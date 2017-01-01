Середній вік членів президії Національної академії наук становить 75 років

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Найстарший представник української академії наук Борис Патон

Разом 52 академіки – члени президії – прожили майже 4 тисячі років

Станом на кінець 2016 року середній вік членів президії Національної академії наук України становив 75 років.

Разом же 52 академіки – члени президії, головний обов'язок яких полягає у збагаченні науки новими досягненнями, прожили вже майже 4 тисячі років.

Ситуація в керівних органах НАН України та, зокрема, в президії Академії, характеризує загальну ситуацію в українській науці. Перспективна молодь тікає, почесні академіки пенсійного віку міцно тримаються за свої посади.

Середній вік президії НАН України становить 74,5 року. Загальний вік членів президії – 3877 років.

Середній вік для президента та віце-президентів – 76,3 року.

Середній вік академіків – секретарів відділень – 71,4 року.

Середній вік голів наукових центрів – 68,7 року.

Середній вік безпосередньо членів президії – 73,9 року.

Середній вік в.о. членів президії – 64,7 року.

Середній вік радників президії – 82,9 року.

Наймолодшим членом президії є головний учений – секретар Вячеслав Богданов, якому 51 рік. Найстаршим – президент НАНУ Борис Патон. Йому 98 років.

В той же час, згідно з розрахунками економістів Бенджаміна Джонса з Північно-Західного університету та Брюса Вайнгберга з Університету Огайо, пік продуктивності вченого припадає на період 30–40 років. А от після 40 шанси зробити щось визначне різко скорочуються.

Нагадаємо, Національна академія наук – вища наукова самоврядна організація України, яка є найбільшим центром наукових досліджень у державі. Станом на початок 2016 року в її складі діють 168 наукових установ та 46 організацій дослідно-виробничої бази, в яких працює 37,5 тисячі співробітників, зокрема 18 346 наукових працівників, серед яких 2530 докторів наук та 7603 кандидатів наук. До складу НАН України входять 197 дійсних членів (академіків), 379 членів-кореспондентів та 104 іноземних члени.

Згідно з даними офіційного сайту Академії, у президію НАН входить 52 людини: президент, два перших віце-президенти, три віце-президенти, головний учений секретар, академіки – секретарі відділень наук, голови наукових центрів, члени президії, в.о. членів президії та радники президії.