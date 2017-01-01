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    Сервіс WhatsApp перестане працювати у мільйонів користувачів

    • Вчора, 14:31
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    WhatsApp припинить підтримку на застарілих гаджетах

    Месенджер WhatsApp більше не підтримуватиметься на застарілих гаджетах. Про це повідомляє Daily Express.

    Месенджер не буде доступний на iPhone 3GS, пристроях Windows Phone 7 і смартфонах, які використовують операційну систему Android версії 2.1 і 2.2.

    «Ці гаджети були важливою частиною історії, проте вони не здатні підтримувати можливості, які з'являтимуться в нашому додатку», – зазначили розробники.

    Підтримка месенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 і Nokia Symbian S60 триватиме до 30 червня 2017 року.

    WhatsApp – безкоштовний додаток для обміну повідомленнями з підтримкою голосового та відеозв'язку. Месенджером користується понад мільярд людей по всьому світу.

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