Сервіс WhatsApp перестане працювати у мільйонів користувачів

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WhatsApp припинить підтримку на застарілих гаджетах

Месенджер WhatsApp більше не підтримуватиметься на застарілих гаджетах. Про це повідомляє Daily Express.

Месенджер не буде доступний на iPhone 3GS, пристроях Windows Phone 7 і смартфонах, які використовують операційну систему Android версії 2.1 і 2.2.

«Ці гаджети були важливою частиною історії, проте вони не здатні підтримувати можливості, які з'являтимуться в нашому додатку», – зазначили розробники.

Підтримка месенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 і Nokia Symbian S60 триватиме до 30 червня 2017 року.

WhatsApp – безкоштовний додаток для обміну повідомленнями з підтримкою голосового та відеозв'язку. Месенджером користується понад мільярд людей по всьому світу.