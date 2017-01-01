  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сержант ЗСУ добровільно здався бойовикам у полон – штаб АТО

    • Сьогодні, 11:02
    • Розсилка
    <p>Відеокадр з допиту військовослужбовця Гап&rsquo;яка</p>

    Відеокадр з допиту військовослужбовця Гап’яка

    Сержант самовільно залишив місце служби наприкінці березня цього року

    До військової прокуратури відправлено матеріали службового розслідування інциденту, що стався наприкінці березня, коли військовослужбовець ЗСУ здався в полон бойовикам на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «11 травня в мережі інтернет було розміщено відеоматеріал допиту невизначеними особами військовослужбовця ЗСУ – сержанта військової служби за контрактом Гап’яка Т.Я. За попередньою інформацією було встановлено, що він самовільно залишив місце служби наприкінці березня цього року. За даним фактом було проведено службове розслідування, а також надіслано повідомлення у військову прокуратуру та у Військову службу правопорядку», – йдеться в повідомленні.

    У штабі АТО інформують, що після ретельного вивчення інциденту, який стався наприкінці березня, та врахування всіх обставин військовослужбовця було позбавлено військового звання «сержант» згідно з Дисциплінарним статутом Збройних сил України.

    Матеріали службового розслідування спрямовано до військової прокуратури для прийняття правового рішення за статтею 430 ККУ – «Добровільна здача в полон».

    Відео допиту Гап’яка поширила «народна міліція ЛНР». У ньому він стверджує, що здався у полон терористів через важкі умови служби в українській армії.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ