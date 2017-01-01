Сержант ЗСУ добровільно здався бойовикам у полон – штаб АТО

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Відеокадр з допиту військовослужбовця Гап’яка

Сержант самовільно залишив місце служби наприкінці березня цього року

До військової прокуратури відправлено матеріали службового розслідування інциденту, що стався наприкінці березня, коли військовослужбовець ЗСУ здався в полон бойовикам на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«11 травня в мережі інтернет було розміщено відеоматеріал допиту невизначеними особами військовослужбовця ЗСУ – сержанта військової служби за контрактом Гап’яка Т.Я. За попередньою інформацією було встановлено, що він самовільно залишив місце служби наприкінці березня цього року. За даним фактом було проведено службове розслідування, а також надіслано повідомлення у військову прокуратуру та у Військову службу правопорядку», – йдеться в повідомленні.

У штабі АТО інформують, що після ретельного вивчення інциденту, який стався наприкінці березня, та врахування всіх обставин військовослужбовця було позбавлено військового звання «сержант» згідно з Дисциплінарним статутом Збройних сил України.

Матеріали службового розслідування спрямовано до військової прокуратури для прийняття правового рішення за статтею 430 ККУ – «Добровільна здача в полон».

Відео допиту Гап’яка поширила «народна міліція ЛНР». У ньому він стверджує, що здався у полон терористів через важкі умови служби в українській армії.