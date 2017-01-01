Сезонні роботи на селі: робота є, працювати немає кому

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Робота в агросекторі

В агросектор небагато йде спеціалістів працювати, тому що є певні стереотипи, що це важка праця

Із початком сезонних робіт в агропромисловому комплексі відкривається велика кількість вакансій. Але представники ринку праці та кадрового порталу зазначають, що кількість охочих працювати на селі є низькою. Такі думки були висловлені під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

У перші місяці весни загалом на ринку праці України була активізація як роботодавців, так і шукачів роботи. На 15% збільшилася кількість вакансій, і на 10% збільшилося кількість резюме.

«В агросектор небагато йде спеціалістів працювати, тому що є певні стереотипи, що це важка праця. Хоча сьогодні агросектор йде в бік інформатизації, і це не тільки виключно робота в полі. Висококласних фахівців є не так багато. Тому кількість вакансій в агросекторі трохи збільшується, а от охочих йти працювати зменшується», - говорить Катерина Криворученко, спеціаліст експертно-аналітичного центру Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна.

За її словами, в Україні лише 3% галузей, що не були в кризових ситуаціях останніми роками. Представники агросектору найменше постраждали від кризових явищ в Україні за останні 4-5 років.

Переважно в агросектор йдуть чоловіки. Це становить 85% за кількістю резюме. За віковою категорією в агросекторі працюють люди, яким 35-45 років, дещо менше третини - це молодь. 65% становлять ті шукачі роботи, які в агросекторі пропрацювали більше 6 років. 10% взагалі не мають досвіду, але хотіли б працювати в агросекторі.

«Шукачі роботи хочуть отримувати від 4 до 10 тисяч гривень в залежності від об’єму роботи, за керівну посаду просять до 20 тисяч гривень. Але не всі роботодавці можуть задовольнити такі зарплатні очікування. Вони можуть запропонувати на 20% нижче», - зазначає Криворученко.

Представники агробізнесу стверджують, що готові відкривати нові робочі місця, зокрема під час сезонних робіт. Але є цілий ряд проблем. «Ми стикаємося на ринку праці з такими проблемами, як виїзд наших потенційних робітників на сезонні роботи за кордон. Адже і у них, і у нас сезонні роботи збігаються в часі. І нам інколи дуже складно переконати людину залишитися в себе дома і йти працювати до нас. Хоча ми пропонуємо і досить високу зарплату, і забезпечуємо житлом, і зв’язком. Наша компанія офіційно оформлює людей на роботу», - говорить Марія Панченко, HR-директор «Мрія Агрохолдинг».

Вона також стверджує, що сьогодні відчувається брак кваліфікованих працівників. Навчальні заклади готують таких спеціалістів, яких не потребує ринок праці.

«Сьогодні в Україні є 17 аграрних вишів, дві сільгоспакадемії, 91 навчальний заклад на рівні аграрних технікумів та коледжів, але ринок праці потребує зовсім іншої кваліфікації робітників. Тому 47% роботодавців в агросекторі сьогодні мають програми стажування для молоді, щоб вирощувати своїх працівників», - зауважує представник кадрового порталу.

Підтвердила таку думку і представник агробізнесу. «Тому ми співпрацюємо із навчальними закладами з метою підвищення освітнього рівня молоді. Адже робота в агросекторі – це не з сапкою в полі і це не кам’яний вік. Агросектор стає високотехнологічним», - резюмувала Панченко.

Дивіться запис прес-конференції: