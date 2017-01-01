Шахраї хотіли «розвести» нардепа на $22 тис. – СБУ

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Правоохоронці спробують вирахувати невідомих за допомогою телефонних з’єднань

Головне управління СБУ у Києві та області розслідує кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 грудня за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України («Замах на злочин» і «Шахрайство»), де потерпілим є народний депутат України.

Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва від 19 січня.

Досудовим розслідуванням виявлено, що 14 грудня 2016 року приблизно о 18:00 невстановлені особи шахрайським способом на вул. Жилянська, 75 у Києві намагалися заволодіти коштами народного депутата в розмірі 22 тис. доларів.

На мобільний телефон обранця в програмному додатку для спілкування Telegram надійшли повідомлення з мобільного номера телефону, в яких містився текст від імені іншого нардепа з проханням позичити йому 22 тис. дол. Перетелефонувавши до колеги, нардеп з’ясував, що жодних подібних повідомлень той не надсилав.

Пізніше нардеп-скаржник доручив своїй підлеглій передати гроші невстановленій особі. Вони домовились, що передадуть кошти через кур’єра-таксиста. Прибувши за вказаною в замовленні адресою, кур'єр зустрівся з помічницею депутата, яка передала гроші. У цей момент в ситуацію втрутилися поліцейські.

Суд надав доступ Службі безпеки України до інформації про телефонні дзвінки, які можуть допомогти з’ясувати імена шахраїв.