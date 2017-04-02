Ще одну російську акторку не пустили до України

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Воробей не змогла потрапити до Києва, де мала зіграти в одній із вистав

Російській акторці гумористичного жанру Олені Воробей відмовили у в'їзді в Україну.

Її затримали прикордонники в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

«У Київ не випустили! Вистава зірвана! Що ви творите?», - написала Воробей в своєму інстаграмі.

Також артистка додала: «Дуже шкода киян, глядачів, які купили квитки і збиралися сьогодні подивитися класну комедію, прем'єру».

Крім того, Воробей порівняла український закон про заборону в'їзду в країну з «ганебною Берлінською стіною і палестино-ізраїльські відносинами».

В КИЕВ НЕ ВЫПУСТИЛИ! СПЕКТАКЛЬ СОРВАН!!! ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ???? ДЕРЖАЛИ БЕЗ ВОДЫ 4 ЧАСА!!!!! Допис, поширений Елена Воробей (@vorobei_elena) Кві 2, 2017 о 11:56 PDT

Вистава в Одесі, яка повина відбутися 3 квітня, очевидно, теж пройде без Олени Воробей.

На сайті Держприкордонної служби жодної інформації про те, чому росіянку не пустили на територію України, немає. СБУ також не робила жодних заяв з цього приводу.