Щоб уникнути катастрофічних наслідків через Brexit, Британії потрібно 200 тис. мігрантів

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Brexit

Якщо Британія не буде гнучкою з пошуком джерел робочої сили, то це може загрожувати десятком років уповільненого зростання економіки

Британська економіка потребуватиме 200 тисяч мігрантів на рік, щоб уникнути «катастрофічних економічних наслідків», пов'язаних із виходом країни з Європейського союзу. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження компанії The Global Future.

«Британська економіка потребує чистого припливу внутрішньої міграції в 200 тис. осіб на рік, що удвічі більше, ніж мета консерваторів, якщо вона (країна. - Ред.) хоче уникнути катастрофічних економічних наслідків, пов'язаних з Brexit», - йдеться у повідомленні.

У доповіді наголошується, що низька продуктивність праці у Британії, старіння населення і дефіцит кадрів у ключових галузях, таких як служба охорони здоров'я, призводять до необхідності в чистій міграції в 200 тис. осіб за рік.

Також в The Global Future попереджають, що якщо Британія не буде гнучкою з пошуком джерел робочої сили, то це може загрожувати десятком років уповільненого зростання економіки, як це сталося в Японії.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла скоротити щорічну імміграцію з 273 тисяч до 100 тисяч осіб.

За словами Мей, імміграція спричиняє великий тиск на людей невисокого достатку та соціальні служби. «Звичайно, щойно ми залишимо Європейський союз, у нас буде можливість забезпечити контроль над нашими кордонами», - сказала прем'єр.