«Схеми»: СБУ погрожує журналістам через розслідування про елітний автопарк силовиків

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СБУ направила лист із натяком на кримінальну відповідальність у разі виходу сюжету в ефір, повідомляє редакція програми

Служба безпеки України здійснює тиск на програму розслідувань «Схеми», щоб не допустити виходу в ефір програми, яка розслідує корупцію в лавах самого СБУ.

Про це заявляє редакція програми, повідомляє «Радіо Свобода».

«За півтори години до ефіру, коли випуск був повністю змонтований і зміни внести вже технічно було неможливо, «Радіо Свобода» отримало листа за підписом голови начальника управління взаємодії зі ЗМІ Олени Гітлянської із натяком на кримінальну відповідальність у разі виходу сюжету в ефір», - йдеться у повідомленні.

ЗМІ зазначає, що підготовлений сюжет стосується елітного автопарку працівників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

«Діапазон вартості автомобілів працівників цього управління коливається у межах від 30 до 80 тисяч доларів. Зарплата з бюджету – від 8 до 30 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні головного редактора програми Наталки Седлецької.

«Про свої спостереження завчасно за тиждень до ефіру ми повідомили СБУ, щоб отримати коментарі. Натомість, в останній момент перед ефіром отримали лист-погрозу. Що це – як не зловживання поняттям секретності своїх співробітників, дані про яких вже зустрічались раніше у ЗМІ та публічних документах, яких щодня можна зустріти у публічному місці поблизу СБУ? І чи не для того це робиться, що спробувати приховати сумнівний спосіб їхнього заробітку з точки зору закону?» – написала вона.

Журналісти нагадують, що це вже вдруге Служба безпеки України здійснює тиск на програму розслідувань «Схеми». У жовтні 2015 року редакція програми готувала матеріал про дорогий автопарк працівників СБУ та отримала аналогічного листа за кілька годин до ефіру, коли програма вже була на каналі.