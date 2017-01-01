Шість країн зацікавлені у зберіганні газу в українських газосховищах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські газові сховища

Інтерес до українських підземних сховищ газу є у рамках Вишеградської групи

Країни Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина), а також Італія і Туреччина зацікавлені у зберіганні своїх запасів газу у підземних сховищах України.

Про це у коментарі «Укрінформу» в рамках форуму Енергетичної хартії сказала начальник Управління міжнародної співпраці та європейської інтеграції Олександра Козловська.

«Інтерес є у рамках Вишеградської групи. Меморандум було підписано з Італією, зі Словаччиною щодо можливостей спільного менеджменту нашої ГТС», – розповіла Козловська.

За її словами, питання можливостей зберігання газу в українських сховищах також обговорювалося з турецькою стороною.

«Можливість зберігання газу у ГТС – це крок до енергетичної незалежності. Коли у вас є транзит і прокачка, ви певним чином залежні від транзитера та постачальника. А закачавши газ до сховищ, ви отримуєте впевненість у проходженні опалювального сезону – це цікаво і європейським країнам, і Туреччині», – додала представник Міненерговугілля.

Україна має найбільші підземні газові сховища у Європі, сумарна активна місткість яких становить 31 млрд кубометрів.