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    Шість країн зацікавлені у зберіганні газу в українських газосховищах

    • Сьогодні, 17:03
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    Українські газові сховища
    Українські газові сховища

    Інтерес до українських підземних сховищ газу є у рамках Вишеградської групи

    Країни Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина), а також Італія і Туреччина зацікавлені у зберіганні своїх запасів газу у підземних сховищах України.

    Про це у коментарі «Укрінформу» в рамках форуму Енергетичної хартії сказала начальник Управління міжнародної співпраці та європейської інтеграції Олександра Козловська.

    «Інтерес є у рамках Вишеградської групи. Меморандум було підписано з Італією, зі Словаччиною щодо можливостей спільного менеджменту нашої ГТС», – розповіла Козловська.

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    За її словами, питання можливостей зберігання газу в українських сховищах також обговорювалося з турецькою стороною.

    «Можливість зберігання газу у ГТС – це крок до енергетичної незалежності. Коли у вас є транзит і прокачка, ви певним чином залежні від транзитера та постачальника. А закачавши газ до сховищ, ви отримуєте впевненість у проходженні опалювального сезону – це цікаво і європейським країнам, і Туреччині», – додала представник Міненерговугілля.

    Україна має найбільші підземні газові сховища у Європі, сумарна активна місткість яких становить 31 млрд кубометрів.

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