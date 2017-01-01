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    Школярки у Чернігові побили дівчинку: хуліганкам світить до п’яти років колонії

    • Сьогодні, 13:22
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    <span>15-річні дівчата побили свою ровесницю / Скріншот</span>
    15-річні дівчата побили свою ровесницю / Скріншот

    Правоохоронці проводять розслідування в рамках кримінального провадження щодо ст. 296 ч. 2 КК (Хуліганство, вчинене групою осіб)

    У Чернігові школярки побили 15-річну дівчинку, а відео опублікували в соціальних мережах.

    Про це інформує Нацполіція у Чернігівській області. 

    Зазначається, що правоохоронці опитали учасників сутички, згідно з чинним законодавством, у присутності педагогів та батьків.

    Наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено ряд експертиз. Відповідні відеозаписи також приєднані до матеріалів кримінального провадження.

    За словами представника поліції, правоохоронці проводять розслідування в рамках кримінального провадження щодо ст. 296 ч. 2 КК (Хуліганство, вчинене групою осіб).

    «Ця стаття передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років», - уточнив  в ефірі 112 каналу речник відомства в регіоні Сергій Бриль.

    Раніше побиття школярки кваліфікували як «умисне легке тілесне ушкодження».

    За словами речника поліції, за фактом інциденту проводяться слідчі дії, призначено низку експертиз.

    «Відеоматеріали, які розміщені у соцмережі разом із заявою матері цієї дівчинки, долучені до матеріалів слідства. Це справа контролює керівництво Чернігівської області та прокуратури», - резюмував він.

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