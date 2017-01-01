Школярки у Чернігові побили дівчинку: хуліганкам світить до п’яти років колонії
- Сьогодні, 13:22
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Розсилка
Правоохоронці проводять розслідування в рамках кримінального провадження щодо ст. 296 ч. 2 КК (Хуліганство, вчинене групою осіб)
У Чернігові школярки побили 15-річну дівчинку, а відео опублікували в соціальних мережах.
Про це інформує Нацполіція у Чернігівській області.
Зазначається, що правоохоронці опитали учасників сутички, згідно з чинним законодавством, у присутності педагогів та батьків.
Наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено ряд експертиз. Відповідні відеозаписи також приєднані до матеріалів кримінального провадження.
За словами представника поліції, правоохоронці проводять розслідування в рамках кримінального провадження щодо ст. 296 ч. 2 КК (Хуліганство, вчинене групою осіб).
«Ця стаття передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років», - уточнив в ефірі 112 каналу речник відомства в регіоні Сергій Бриль.
Раніше побиття школярки кваліфікували як «умисне легке тілесне ушкодження».
За словами речника поліції, за фактом інциденту проводяться слідчі дії, призначено низку експертиз.
«Відеоматеріали, які розміщені у соцмережі разом із заявою матері цієї дівчинки, долучені до матеріалів слідства. Це справа контролює керівництво Чернігівської області та прокуратури», - резюмував він.