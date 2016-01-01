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    Штаб АТО: двоє українських військових зникли на Луганщині

    • 26 Грудня, 23:24
    • Розсилка
    Міноборони України

    Військові збилися з маршруту та заїхали на територію, що контролюється бойовиками

    У штабі української воєнної операції повідомляють про зникнення на Луганщині двох військових.
    «Близько 16.00 26 грудня 2016 року у районі КПВВ «Золоте» двоє військовослужбовців однієї з військових частин, що виконує завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу збилися з маршруту та заїхали на територію, що контролюється бойовиками. Наразі з ними зв’язок відсутній», – повідомили у штабі АТО 26 грудня.

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    Обставини зазначеної події з’ясовуються, зазначили у штабі.
    Підтримувані Росією сепаратисти про цю подію наразі нічого не повідомляли.
    Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи 21 грудня, від 00:00 годин 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте обстріли тривають, сторони звинувачують одна одну.
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