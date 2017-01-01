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    Штаб АТО: за минулу добу двоє військових поранено, троє - травмовано

    • Сьогодні, 07:05
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    Загалом зафіксовано 54 обстріли

    За минулу добу у зоні проведенння АТО загалом зафіксовано 54 обстріли. Двоє наших військових поранено, троє травмовано. передає прес-служба штабу АТО.

    Минулої доби російсько-окупаційні війська зі 122 мм артилерії, танків, мінометів та БМП обстрілювали Луганське. Танки окупантів неодноразово вели вогонь по шахті Бутовці, Кам’янці і Пісках. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї — по Авдіївці, Майорську, Новгородському, Троїцькому, Невельському, Опитному, Пісках та Зайцевому. Із БМП вели вогонь по Луганському, а по Невельському працював снайпер.

    На Маріупольському напрямку з мінометів та великокаліберних кулеметів обстріляли Талаківку, Гнутове, Водяне, Павлопіль та Широкине. БМП та танки противника вели вогонь по Водяному, Мар’їнці та Широкиному. Крім того, позиції у Широкиному були обстріляні з протитанкових ракетних комплексів, а з гранатометів у Тарамчуку.

    На Луганському напрямку — зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Новоолександрівку, Кримське та Богуславське. З гранатометів та стрілецької зброї — Новозванівку, Троїцьке, Станицю Луганську, Попасну.

    Загалом зафіксовано 54 обстріли. Двоє наших військових поранено, троє травмовано.


    зона АТО бойовики на Донбасі АТО
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