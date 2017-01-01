Штаб блокади вітає збільшення видобутку вугілля на шахтах ДТЕК

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Вугілля на шахтах ДТЕК

Компанія ДТЕК почала переобладнання своїх енергетичних блоків на газову групу вугілля

Штаб блокади торгівлі з окупантами вітає збільшення видобутку вугілля на шахтах ДТЕК на контрольованій території, а також переобладнання енергоблоків ТЕС під вугілля, що видобувається в Україні, заявив на прес-конференції начальник штабу Сергій Якимович.

«ДТЕК - найпотужніший виробник електроенергії - почав переобладнання своїх енергетичних блоків на газову групу вугілля. Вони почали розширювати виробництво вугілля в павлоградському басейні на своїх шахтах», - сказав Якимович.

Він заявив, що такі дії дозволять відмовитися від вугілля з окупованих територій.

При цьому він підкреслив, що для поставок вугілля на українські ТЕС також важливо збільшення видобутку газового вугілля на всіх державних шахтах.

«Дуже гостро зараз стоїть питання про розширення видобутку вугілля у Львівсько-Волинському басейні. Там в принципі запаси дозволяють, там багато вугілля. А також те вугілля, яке знаходиться на шахтах Донецького басейну на контрольованій території», - зазначив активіст.

Крім того, він повідомив, що в результаті блокади енергокомпанії почали закуповувати вугілля антрацитної групи у інших державах.

Раніше міністр енергетики Ігор Насалик заявляв, що завдяки збільшенню навантаження на газові ТЕС Україна до 2019 року зможе відмовитися від антрациту для роботи ТЕС. Поки ж поставки здійснюються. 25 травня Насалик заявив про прибуття судна Panamax з антрацитом для теплоелектростанцій компанії ДТЕК. За інформацією компанії, судно доставило 75 тис. тонн антрациту для початку підготовки ТЕС до опалювального періоду.