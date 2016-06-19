Швейцарія виділить $100 млн фінансової допомоги Україні – Порошенко

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Гроші надійдуть на рахунки Нацбанку у вигляді фінансової допомоги від Швейцарії як перша частина траншу, спрямованого на підтримку України

Швейцарія до кінця січня поточного року передасть $100 млн у вигляді першого траншу фінансової допомоги Україні, заявив президент України Петро Порошенко, повідомляється на офіційному сайті президента.

В рамках робочого візиту до Давоса для участі у Всесвітньому економічному форумі президент України зустрівся з президентом Швейцарії Доріс Лойтхард.

Порошенко подякував за підтримку Швейцарією територіальної цілісності України, зазначивши її істотний внесок у діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і значне фінансування гуманітарних проектів.

Сторони відзначили успішне проведення засідання спільного українсько-швейцарського комітету з торговельно-економічної співпраці, а також набуття чинності угодою про виділення Україні кредиту в розмірі 200 млн доларів США. У зв'язку з цим швейцарська сторона запевнила у готовності надати перший транш кредиту в розмірі 100 млн доларів вже в січні.

«Було прийнято рішення, яке тільки оголошено, що до кінця січня Україна отримає 100 млн доларів, які надійдуть на рахунки Національного банку. 100 млн доларів фінансової допомоги від Швейцарської Конфедерації перша частина траншу, який спрямований на підтримку України», – повідомив президент журналістам.

Також Петро Порошенко запросив швейцарських інвесторів до роботи в Національній інвестиційній раді.

Було також вирішено, що Швейцарія введе безвізовий режим для українських громадян одразу після прийняття аналогічного рішення з боку ЄС.