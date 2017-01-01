  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Силовики обшукують столичний Будинок профспілок

    • Сьогодні, 19:04
    • Розсилка
    Силовики проводять обшуки
    Силовики проводять обшуки

    За словами представника спецслужби, директор Асоціації профспілок протягом трьох місяців звертався в правоохоронні органи, так як за цей період він не міг потрапити в будівлю

    Правоохоронці прийшли з обшуком у столичний Будинок профспілок, який три місяці був підконтрольний «ветеранам АТО», а не профспілкам.

    Про це повідомив співробітник СБУ Роман Матковський в коментарі «112 Україна».

    «На даний момент в приміщенні тривають слідчі дії. Їх проводять співробітники Нацполіції, вибухотехніки та інші експерти, які повинні встановити, що за три місяці накопичилося в цьому приміщенні поки воно знаходилося поза контролем його власників. У ньому знаходилися люди, які представилися ветеранами батальйону «Донбас». Коли ми підійшли, вони закрили залізні ворота і забарикадувалися», - заявив він.

    За словами представника спецслужби, директор Асоціації профспілок протягом трьох місяців звертався в правоохоронні органи, так як за цей період він не міг потрапити в свій будинок і привести його в належний стан.

    «За словами одного з бійців «Донбасу», якби у них була зброя, вони б її застосували. Вогонь відкривався кілька разів. Також проти нас застосовувалися три або чотири гранати сльозогінного газу», - відзначає Матковський.

    Скільки в приміщенні знаходиться людей, правоохоронці не знають, так як ті відразу відмовилися від контакту.

    «За їх словами, їх було троє. Але зараз тільки 3 або 4 опитують, і ще двоє вискакували», - додав він.

     

    Читайте також
    обшук Будинок профспілок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ