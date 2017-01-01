Силовики обшукують столичний Будинок профспілок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Силовики проводять обшуки

За словами представника спецслужби, директор Асоціації профспілок протягом трьох місяців звертався в правоохоронні органи, так як за цей період він не міг потрапити в будівлю

Правоохоронці прийшли з обшуком у столичний Будинок профспілок, який три місяці був підконтрольний «ветеранам АТО», а не профспілкам.

Про це повідомив співробітник СБУ Роман Матковський в коментарі «112 Україна».

«На даний момент в приміщенні тривають слідчі дії. Їх проводять співробітники Нацполіції, вибухотехніки та інші експерти, які повинні встановити, що за три місяці накопичилося в цьому приміщенні поки воно знаходилося поза контролем його власників. У ньому знаходилися люди, які представилися ветеранами батальйону «Донбас». Коли ми підійшли, вони закрили залізні ворота і забарикадувалися», - заявив він.

За словами представника спецслужби, директор Асоціації профспілок протягом трьох місяців звертався в правоохоронні органи, так як за цей період він не міг потрапити в свій будинок і привести його в належний стан.

«За словами одного з бійців «Донбасу», якби у них була зброя, вони б її застосували. Вогонь відкривався кілька разів. Також проти нас застосовувалися три або чотири гранати сльозогінного газу», - відзначає Матковський.

Скільки в приміщенні знаходиться людей, правоохоронці не знають, так як ті відразу відмовилися від контакту.

«За їх словами, їх було троє. Але зараз тільки 3 або 4 опитують, і ще двоє вискакували», - додав він.