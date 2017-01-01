Силовики проводять обшуки у Кривому Розі, заступнику мера оголосили підозру

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Заступник міського голови Кривого Рогу (Дніпропетровська область) Євген Удод

Заступника мера підозрюють у причетності до погроз посадовим особам міськради

Першому заступнику міського голови Кривого Рогу Дніпропетровської області Євгену Удоду оголосили підозру в причетності до організованого злочинного угруповання і розкраданні бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

Про це повідомив у середу генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, наразі в Кривому Розі тривають обшуки та інші слідчі дії.

Встановлено, що члени ОЗУ погрожували життю окремих посадових осіб міськради.

«На підставі отриманих доказів наразі оголошено підозри: Удоду Є.Г. – перший заступник міського голови, Міхаленку А.П. – неофіційний власник ТОВ «Біф Будінвест», Гнатовському П.П. – начальник управління містобудування і архітектури виконкому міської ради, Лисенку І.П. – начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому міської ради, Стеблянку А.В. – директор ТОВ «Біф Будінвест», – пише генпрокурор.

Повідомляється, що частину з цих осіб оголосили в розшук з метою арешту.

Луценко закликав жителів, бізнес та службовців міста надати свідчення про поки ще невідомі факти незаконної діяльності цих та інших членів ОЗУ.