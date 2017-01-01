Силовики затримали на хабарі одного з керівників Одеської митниці

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Фото: СБУ Правоохоронці затримали хабарника

Митника затримали у службовому кабінеті, під час отримання від місцевого комерсанта 600 доларів США

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Державної фіскальної служби викрили у хабарництві виконувача обов’язків одного з керівників Одеської митниці.

Про це повідомляє СБУ на своїй сторінці у Facebook.

Правоохоронці встановили, що зловмисник систематично вимагав гроші від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за сприяння в оформленні вантажів за зниженою митною вартістю та нестворення штучних перешкод при ввезенні товарів. У разі відмови сплатити гроші посадовець погрожував підприємцям істотно загальмувати оформлення та пропуск вантажів на територію України.



Оперативники спецслужби затримали митника у службовому кабінеті під час отримання від місцевого комерсанта 600 доларів США.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.



Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.