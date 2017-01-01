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    Силовики затримали на хабарі одного з керівників Одеської митниці

    • Сьогодні, 11:39
    • Розсилка
    <p>Правоохоронці затримали хабарника</p>
    Фото: СБУ

    Правоохоронці затримали хабарника

    Митника затримали у службовому кабінеті, під час отримання від місцевого комерсанта 600 доларів США

    Співробітники СБ України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою Державної фіскальної служби викрили у хабарництві виконувача обов’язків одного з керівників Одеської митниці.

    Про це повідомляє СБУ на своїй сторінці у Facebook.

    Правоохоронці встановили, що зловмисник систематично вимагав гроші від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за сприяння в оформленні вантажів за зниженою митною вартістю та нестворення штучних перешкод при ввезенні товарів. У разі відмови сплатити гроші посадовець погрожував підприємцям істотно загальмувати оформлення та пропуск вантажів на територію України.

    Оперативники спецслужби затримали митника у службовому кабінеті під час отримання від місцевого комерсанта 600 доларів США.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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    Силовики затримали на хабарі одного з керівників Одеської митниці
    Силовики затримали на хабарі одного з керівників Одеської митниці
    Силовики затримали на хабарі одного з керівників Одеської митниці
    Силовики затримали на хабарі одного з керівників Одеської митниці
    Силовики затримали на хабарі одного з керівників Одеської митниці

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