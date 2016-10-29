Син Порошенка підправив декларацію, згадав про депозит

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Олексій Порошенко

Народний депутат Олексій Порошенко виправив свою декларацію за 2015 рік – у перелік грошових активів син президента додав банківський внесок у сумі 31 тис. гривень

Олексій Порошенко, народний депутат від Блоку Петра Порошенка, 17 лютого 2017 року виправив свою декларацію. У перелік грошових коштів своєї родини син президента додав нову строку – кошти, розміщені на банківських рахунках у «Райффайзен банк Аваль». Сума депозиту, яку нардеп «забув» внести у початкову версію електронної декларації дорівнює 31,5 тис. гривень.

Крім того, Олексій Порошенко вніс деякі технічні правки – наприклад, зменшив суму доходів його дружини, Юлії Порошенко, яка працює у компанії МакКінзі. Замість 1,96 млн гривень її дохід тепер дорівнює 1,933 млн гривень. Ці зміни пов’язані із помилковим внесенням у загальну суму її доходів «компенсацією за відрядження». Відтак, суму в 27 тис гривень тепер внесено в декларацію окремою строчкою.

Відповідно до статті доходів, дружина Порошенка-молодшого, крім зарплати у 2015 році отримала майже 69 тис. грн страхових виплат, понад 59 тис. грн декретних та 24,6 тис. гривень відсотків.

Син президента задекларував за 2015 рік зарплату в сумі понад 77 тис. грн, а також вказав майже 81 тис. грн як фінансування витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю.

Порошенко-молодший є власником офісу у Вінниці площею 178 кв. м, а також частини квартири в Києві площею 81 кв. м (наполовину зі своєю матір'ю Мариною Порошенко). У новій версії електронної декларації також зазначено, що право користування на цю житлову площу мають його дружина Юлія Львівна, батько Петро Олексійович та дочка Єлизавета Олексіївна.

Нардеп задекларував три автомобілі: ГАЗ-14, 1981 р.в., BMW 320i Cabrio, 2011 р.в., і Land Rover Discovery 4.0, 2013 р.в.

Окрім зазначеного вище банківського вкладу у сумі 31,5 тис. гривень, на рахунках в фінансових установах подружжя Олексія Порошенка тримає майже 153 тис. євро, близько 230 тис. гривень, понад 205 тис. доларів. Окрім цього, нардеп задекларував готівкові кошти: 187 тис. гривень, 141 тис. доларів і 88 тис. євро.

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